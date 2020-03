Dans le quartier parisien Aligre (3/3): le mythe du «village»

Jean est tous les matins au bistrot d’Aligre. Au comptoir, le café est à 1,50 euro et une affiche encadrée annonce « Trois cafés par jour font baisser la mortalité ». « Monsieur Jeannot, on l’a trouvé quand on a racheté le bar », plaisante le gérant. Après trois cafés, il prendra une bière, sur les coups de onze heures. Certains jours, il ira jouer au tiercé au bar-tabac d’en face avant d’aller faire un tour sur le marché. Là, il est salué par Didier, l’un des éboueurs du quartier. « C’est un pilier, Jeannot, il a toujours été là », commente-t-il, avant de retourner dans le local des agents de la ville de Paris. Plus exactement, Jean est arrivé de sa Creuse natale à Paris dans les années 1970. Après un an passé chez sa sœur dans le IIIe arrondissement, il trouve refuge dans le XIIe, dans le quartier d’Aligre qu’il trouve « très bien ».