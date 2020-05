Retour à l’école: «On passe notre temps à se demander si on respecte bien les règles»

Après deux mois de fermeture, liée aux mesures de confinement, des milliers d’écoles ont rouvert leurs portes mardi pour accueillir des élèves. Ceux-ci ont dû se plier aux nouvelles règles et ont retrouvé des classes bien différentes de celles qu’ils ont quittées en mars. Les enseignants portent désormais des masques, les élèves ont appris les gestes barrières, se lavent les mains très régulièrement, leurs bureaux ont été éloignés les uns des autres, un marquage au sol a été réalisé et ils ne peuvent plus utiliser les jeux collectifs ni même jouer ensemble. Des images d’enfants cantonnés à jouer dans un carré déterminé et tracé au sol ont pu émouvoir et indigner sur les réseaux sociaux.