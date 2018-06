Au conseil régional d’Ile-de-France, le cas Loustau scandalise

Après la décision de la cour d’appel de Paris, qui a validé l’intégralité de notre enquête intitulée « Le salut fasciste de l’argentier de Marine Le Pen », consacrée au trésorier du microparti de Marine Le Pen, les réactions politiques n’ont pas tardé. Conseiller régional d’Île-de-France, Axel Loustau embarrasse en particulier de plus en plus dans l’hémicycle parisien par sa personnalité sulfureuse. Nos révélations sur ce proche de Marine Le Pen – des photos le montrant bras tendu et ses curieux rituels –, dévoilent, de l'avis de la plupart des élus interrogés, le vrai visage du Rassemblement national (ex-FN).