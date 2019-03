Déficit en baisse pour l'Agirc-Arrco en 2018

15 mars 2019 Par Par Agence Reuters

Le résultat du régime des retraites complémentaires du secteur privé Agirc-Arrco a poursuivi son amélioration l'an passé avec un déficit technique - la différence entre ressources et charges - ramené à 1,9 milliard d'euros, contre 2,9 milliards un an plus tôt, selon des données provisoires publiées vendredi.