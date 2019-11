Retraites: face à la crise sociale, le gouvernement promet de prendre le temps

Après plusieurs jours de polémiques sur la date d’entrée en vigueur du futur « système universel », le premier ministre et le haut-commissaire à la réforme se sont affichés unis lors d’un débat organisé à Pau jeudi 14 novembre dans la soirée. Face à la tension sociale et avant la journée de grève du 5 décembre, Édouard Philippe et Jean-Paul Delevoye ont assuré qu’il n’y avait pas urgence à trancher les points douloureux.