Congrès du PS: victoire au centre, balle à Faure

Le score est sans appel et le centre de gravité du PS est tout sauf ébranlé. Olivier Faure, le député de Seine-et-Marne et président du groupe socialiste à l’Assemblée, a recueilli 48,56 % du vote des militants jeudi soir. Un scrutin auquel 37 014 militants (c’est précis) ont participé. Un premier motif de satisfaction, pour un parti sorti exsangue des élections de 2017 – 6,35 % à la présidentielle et 30 députés contre 300 lors du précédent quinquennat. Certes, on est loin des 102 000 adhérents revendiqués, et plus loin encore du parti à 500 000 adhérents promis par Jean-Christophe Cambadélis en arrivant à la tête du PS en 2014. Les deux dernières consultations lancées par le PS, en septembre et en janvier derniers, avaient réuni au mieux 25 000 votants.

Olivier Faure, quant à lui, se présentera seul au second tour, censé départager les deux premiers signataires des textes d’orientation arrivés en tête jeudi. Stéphane Le Foll, ancien porte-parole du gouvernement sous François Hollande et ancien ministre de l’agriculture, député de la Sarthe élu sans candidat En Marche! face à lui, est arrivé en deuxième position, avec 26,10 % des voix. Mais il a annoncé vendredi matin qu’il ne se présenterait pas au second tour, sans jamais dire explicitement qu’il se désistait. « Olivier Faure a vocation à devenir le premier secrétaire. Donc il est candidat le 29 et je ne suis pas candidat le 29 », a déclare Le Foll.

Stéphane Le Foll vendredi 16 mars au siège du PS. © CG Stéphane Le Foll vendredi 16 mars au siège du PS. © CG

Arrivé en troisième position avec 18,98 % des voix, Emmanuel Maurel, de l’aile gauche du PS, a de nouveau raté le coche. Conseiller puis vice-président du conseil régional d’Île-de-France de 2004 à 2015, eurodéputé depuis 2014, Maurel était déjà premier signataire de la motion « Maintenant la gauche » au congrès de Toulouse en 2012. Sa motion avait alors obtenu 13,38 % des voix, Maurel recueillant ensuite 28 % des voix face à Harlem Désir pour le poste de premier secrétaire. « Une majorité de camarades a choisi ce qu'il faut bien appeler le changement dans la continuité », a grincé Maurel dans un communiqué diffusé dans l’après-midi, et qui se termine en un appel, adressé à ceux qui lui ont « fait confiance », « à ne pas se démobiliser pour se préparer à de nouvelles initiatives ». Rien n'est moins sûr tant l'élimination dès le premier tour du représentant de l'aile gauche du PS semble illustrer à quel point, malgré un contexte qui était on ne peut plus propice à la remise en cause profonde, ce parti ne pourra jamais basculer de l'intérieur vers ceux qui souhaitent l'éloigner du « socialisme d'accompagnement ».

Vendredi matin, devant le siège du PS à Solférino, deux militants favorables à Emmanuel Maurel se montraient d'ailleurs en colère. « C’est un marché de dupes », lance le premier, en évoquant la décision de Stéphane Le Foll de se désister. « C’est pipé », ajoute le second, qui précise : « Je suis revenu au parti, ben j’ai envie d’en repartir. » Son compère renchérit : « Y a des sections ils ont envoyé le résultat à 19 heures ! 19 heures ! » Lors d’une conférence de presse en début d’après-midi, le patron du PS par intérim, Rachid Temal, s’est contenté d’indiquer que les résultats de quatre bureaux de La Réunion n’avaient pas été pris en compte en raison de soupçons de triche, sans en dire plus sur d’autres endroits qui auraient pu être problématiques.

Grand défait de cette élection, Luc Carvounas, député de Seine-et-Marne, ne recueille quant à lui que 6,36 % des voix. Un score identique, à la virgule près, au score présidentiel de Benoît Hamon pour celui qui fut justement soutenu durant cette campagne interne par les proches du candidat parti depuis pour fonder Génération.s. Jusqu’ici, Carvounas était surtout connu comme un ancien « porte-flingue » de Manuel Valls. Il a notamment été son directeur de campagne lors de la primaire socialiste de 2011. Depuis plusieurs mois, les deux hommes ont rompu et Carvounas, tout à son désir de se recentrer, est obligé de temps à autre de faire acte de contrition. Ce fut le cas lors du débat entre les quatre prétendants, lorsque le candidat a de nouveau dû se justifier – « j’en ai un peu marre qu’on me ramène à ça ». Pas sûr hélas qu'on garde le souvenir de ce qu'il a essayé d'être ensuite.



Olivier Faure a dorénavant la lourde tâche de mener la « renaissance » – c’est l’intitulé du texte d’orientation qu’il a présenté – du Parti socialiste. Il faudra bien le talent d’un Michel-Ange pour repeindre une maison PS bien décrépite. Surtout, il devra faire ses preuves en termes de renouvellement. Âgé de 49 ans, il a en effet une longue carrière professionnelle au PS derrière lui, malgré un crochet dans le privé à Grenoble entre 1993 et 1997. Il succède ainsi à Manuel Valls à la tête des jeunes rocardiens dès 1991, où il côtoie Benoît Hamon. Après un passage au cabinet de Martine Aubry ministre de l’emploi, de 1997 à 2000, Olivier Faure devient directeur de cabinet adjoint de François Hollande au PS de 2000 à 2007. Son collègue n’est autre que Stéphane Le Foll, directeur de cabinet.

Après son passage à Solférino, il devient proche de Jean-Marc Ayrault, dont il sera le premier lieutenant des années durant au groupe PS à l’Assemblée, où il officiera comme secrétaire général. Avant la primaire de 2011, il fait partie du « club des 3 % », ces socialistes qui ont soutenu très tôt Hollande, mais n'a jamais été apprécié par le premier cercle hollandais, qui avait recalé sa proposition de candidature à la tête du PS en 2012 (au profit de Harlem Désir).

Olivier Faure vendredi 16 mars au siège du PS. © CG Olivier Faure vendredi 16 mars au siège du PS. © CG

Mais lors du quinquennat, Olivier Faure n’hésite pas à braver l’Élysée. Par exemple sur la déchéance de nationalité, contre laquelle il tient des propos très durs à l’Assemblée. Ou bien lors de la loi El Khomri, lorsqu’il essaie vainement face à un Valls inflexible d’amender le texte. Lors du dernier remaniement du quinquennat Hollande, il remplace le très contesté Bruno Le Roux (passé à l’Intérieur) à la tête du groupe socialiste, et bat d'une poignée de voix le fabiusien Guillaume Bachelay. Il retrouve d’ailleurs cette présidence à l’occasion de la législature (il a annoncé qu'il ne la conserverait pas après le congrès). Signe de sa centralité, il avait reçu, tôt dans sa campagne, des soutiens d’aubrystes comme de hollandais.

Vendredi en début d’après-midi, Olivier Faure a estimé que le vote de jeudi montrait « la soif de rassemblement et d’aventure collective » des militants. « Nous avons déçu et nous devons maintenant regagner la confiance en prouvant que nous avons changé », a encore déclaré le futur premier secrétaire, qui se fixe comme chantier prioritaire celui de l’Europe. Il a cependant refusé de fixer une échéance en termes de reconquête politique, reconnaissant que « les Français ne savent pas qui je suis, et je suis pour eux une page blanche ». Tout est dit.