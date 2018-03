Le poids des gauches à l’Assemblée

Le PS, la France insoumise et le PC n’ont pas réussi à créer un groupe commun pour s’imposer face au bulldozer de La République en Marche. Mais même si la sécurité fut entre eux un point de rupture, trois députées représentant chacune un groupe expliquent, sur le plateau de Mediapart, les ponts, les points de convergence (sur le verrou de Bercy, la loi sur l’immigration et le droit d’asile…) et les tentatives de mettre sur pied un laboratoire de l’opposition. Tant à l’Assemblée que dans leur circonscription.