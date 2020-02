Querelle sur Léonard de Vinci: un expert attaque le Louvre

C’est le premier expert à oser chercher des poux dans la tête du Louvre. Pascal Cotte, expert autodidacte, inventeur d’une caméra multi-spectrale révolutionnaire et découvreur de nombreux secrets de l’œuvre de Léonard de Vinci, a envoyé une mise en demeure au musée du Louvre et au Centre de recherche et de restauration des musées de France (C2RMF) pour « parasitisme ». Juridiquement, ce reproche veut dire « copier une valeur économique d’autrui, fruit d’un savoir-faire et d’un travail intellectuel ».