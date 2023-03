Gérard Larcher refuse de transmettre à 12 sénateurs le règlement sur leur propre retraite

IlIl ne lâche rien. Gérard Larcher, président du Sénat et troisième personnage de l’État, refuse toujours de divulguer le règlement de la caisse des retraites sénatoriales. Et ce qu’il n’accorde pas aux citoyen·nes, pas plus qu’aux journalistes, il ne l’accorde pas davantage aux principaux et principales intéressées, les sénateurs et sénatrices, qui en ont pourtant fait officiellement la demande cette semaine.