L’ancien braqueur devenu formateur de policiers se confie

Quand on le compare à un « saint laïc », il ne s’en formalise pas, discrètement flatté : « Souvent, on m’appelle comme ça. » Yazid Kherfi a délaissé son camping-car favori pour prendre le train de Mantes-la-Jolie, où il réside, jusqu’au coffee-shop Lag de Clermont, où il est venu parler de ses mille et une vies à un auditoire d’associatifs et de jeunes réunis par le Collectif de Saint-Jacques « On est là ! ».