Judo : face aux violences, le silence des instances

SamediSamedi 15 et dimanche 16 avril, plus de 250 délégués nationaux et dirigeants se sont réunis à Marseille pour l’assemblée générale annuelle de la Fédération française de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées (FFJDA). Extranet, plan 1 000 dojos, règlements sportifs : plusieurs points ont été abordés. « Tous les projets initiés ont été concrétisés et notre développement est en marche », s’est réjouie Magali Baton, secrétaire générale de la cinquième plus grande fédération sportive française en nombre de licencié·es.