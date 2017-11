Procédure d'exclusion du PS contre Gérard Filoche après un tweet jugé antisémite

Le tweet n'est pas resté longtemps en ligne mais suffisamment pour que le membre du PS Gérard Filoche se retrouve au cœur des récriminations. Figure de proue de l'aile gauche du parti socialiste, Filoche a tweeté vendredi soir un photomontage qui montre le président de la République Emmanuel Macron portant un brassard nazi avec le symbole des dollars à la place de la croix gammée. Derrière Macron se trouvent l'économiste Jacques Attali, le fondateur d'Altice et propriétaire notamment de BFM Patrick Drahi et le banquier Jacob Rothschild. Tout au fond de la photo, on peut apercevoir de l'argent, ainsi que les drapeaux nord-américain et israélien.