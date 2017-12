Création d’un parquet antiterroriste

Pour soulager le parquet de Paris et disposer d’une « force de frappe judiciaire antiterroriste » et mener une « politique pénale autonome et homogène », la garde des Sceaux envisage de créer, dès 2018, un parquet national antiterroriste, sur le modèle du parquet national financier. L’idée est également de renforcer les liens avec les services de renseignement, comme le détaille Le Monde. François Molins, procureur de Paris, jusqu’ici en première ligne sur ces sujets, était farouchement contre. Il a, semble-t-il, changé d'avis.