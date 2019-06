Aude Mirkovic: du rock identitaire à la croisade anti-PMA

Depuis qu’Édouard Philippe a annoncé que le projet de loi ouvrant la PMA aux couples de femmes sera présenté en juillet, les opposants fourbissent leurs armes. La juriste Aude Mirkovic, porte-parole de l’association Juristes pour l’enfance et figure de La Manif pour tous est l’une des plus mobilisées. Celle qui vient de publier PMA : un enjeu de société (éditions Artège) multiplie en effet les interventions et les conférences pour dénoncer l’impasse de « l’effacement délibéré du père » pour les enfants.