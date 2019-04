«Gilets jaunes»: plusieurs recours contre le fichage des manifestants blessés

En janvier, Mediapart rapportait que les services de santé avaient déclenché, lors de rassemblements des gilets jaunes, le dispositif SI-VIC, initialement prévu pour les situations d’attentat, permettant un fichage et un suivi des blessés. Le Conseil national de l’Ordre des médecins a saisi la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) et le ministère de la santé, et un gilet jaune a porté plainte pour fichage illicite.