Tapie et Richard renvoyés en correctionnelle

Les juges d’instruction chargés de l’affaire Tapie depuis septembre 2012, Serge Tournaire et Claire Thépaut, ont enfin rendu leur ordonnance de renvoi dans le volet pénal de cette interminable et inextricable histoire. Suivant en tous points les réquisitions du parquet (lire Le parquet accable Tapie et Richard mais épargne Guéant et Sarkozy), ils ont décidé de renvoyer six protagonistes de l’affaire : Bernard Tapie et Stéphane Richard, ainsi que quatre autres personnalités impliquées dans le scandale du célèbre arbitrage frauduleux, mises en examen pour escroquerie en bande organisée et complicité de détournement de fonds publics.