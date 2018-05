Lundi de Pentecôte: vers le retour de la corvée

Qu’est-ce que « la corvée » ? Selon le dictionnaire Larousse, c’est « un travail collectif gratuit qui était dû au seigneur ou au roi par le paysan ». Cet impôt non pécuniaire remonte à l’Ancien Régime. Il pouvait prendre les formes et les justifications les plus variées : récurer les fossés, entretenir les terres, construire les routes, et même, jusqu’en 1955 dans certaines régions françaises, assurer des travaux municipaux pour ne pas payer d’impôts locaux !