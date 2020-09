«Il y a une volonté affirmée du gouvernement d’enfermer toujours plus de personnes et plus longtemps », lance David Rohi, responsable rétention à la Cimade. L’association d’aide aux étrangers a publié, ce mardi, son rapport annuel sur les centres et locaux de rétention administrative, réalisé avec le Forum réfugiés-Cosi, France terre d’asile, l’Assfam (Association service social familial migrants) et Solidarité Mayotte.