Macron face à l’équation d’un retour aux urnes

C’est un peu l’histoire de Pince-mi et Pince-moi sont dans un bateau. Mais cette fois, les deux sont tombés à l'eau. Édouard Philippe et Emmanuel Macron se livrent depuis le 10 décembre à une agitation désordonnée qui les entraîne un peu plus encore par le fond. Oublions les enquêtes d'opinion catastrophiques qui placent les deux hommes dans des records d'impopularité. Et ne considérons que la loi « d'urgence économique et sociale » qui vient d'être adoptée par le Parlement, à la veille des fêtes de fin d'année.