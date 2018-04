Adoption par des couples homosexuels: les discriminations continuent

Cinq ans après le vote de la loi sur le mariage pour tous l'accès à l'adoption – déjà très long, et incertain –, cela reste encore plus ardu pour les couples d'hommes ou de femmes. Il n'existe pas de statistiques officielles, mais d'après Alexandre Urwicz, président de l'Association des familles homoparentales (ADFH), à peine « quelques familles » ont pu accueillir dans leur foyer un enfant pupille de l’État et « moins de dix », un enfant né à l'étranger.