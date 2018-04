Le vote de la loi asile et immigration consacre un recul des droits des étrangers

La majorité et le gouvernement aimeraient qu’on ne retienne que quelques chiffres et une expression. C’est-à-dire une loi qui allie « humanité et fermeté », débattue en séance, en première lecture à l’Assemblée, pendant soixante et une heures, avec 999 amendements présentés, et finalement approuvée dimanche 22 avril dans la soirée par 228 voix contre 139 et 24 abstentions.