Les musulmans de France se préparent à un ramadan sans précédent

Un ramadan sans précédent pour le monde musulman commence à partir de ce vendredi 24 avril, en pleine pandémie de Covid-19. En France, où l’islam est la deuxième religion, on se prépare à vivre ce rite religieux et social séculaire, consistant à jeûner de l’aube au coucher du soleil, sous confinement et à faire preuve d’inventivité (réécouter notre émission À l’air libre à partir de 32 min 30).