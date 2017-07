Face aux requins, La Réunion en eaux troubles

Depuis six ans, le littoral réunionnais a été le théâtre d'une vingtaine d'attaques de squales, dont neuf mortelles. Filets de protection à l'efficacité limitée, pêche d'espèces en danger, attributions de marchés dans des conditions douteuses : plus de 10 millions d'euros d'argent public ont été investis afin de réduire ce risque. Sans résultat probant et sans faire cesser les drames.