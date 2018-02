C’est un horaire d’avion qui risque de mettre en difficulté le théologien suisse Tariq Ramadan, mis en examen pour deux viols le 2 février. À quelle heure est-il vraiment arrivé le 9 octobre 2009 à Lyon, date à laquelle aurait eu lieu le deuxième viol ? En milieu de journée et non pas en fin d’après-midi, selon un dossier de réservation consulté par Libération et publié, vendredi après-midi, par le site d’informations Muslim Post. Tariq Ramadan a pris un vol en provenance de Madrid, sur la compagnie Iberia, dont l’arrivée était prévue à 11 h 15. Contacté par Libération, l’avocat du théologien, Me Yassine Bouzrou, affirme qu’il n’y a « aucun élément à ce sujet dans le dossier d’instruction ».