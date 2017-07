Macron confirme à Bono son objectif d'aide au développement

24 juillet 2017 Par Par Agence Reuters

Emmanuel Macron a renouvelé lundi, lors d'un entretien avec Bono, son engagement à porter l'aide publique au développement à 0,55% du revenu national brut (RNB) d'ici 2022, a déclaré le chanteur du groupe U2 et fondateur de l'ONG One qui lutte contre la pauvreté et les maladies évitables.