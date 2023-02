L’État appelé au chevet des opéras

L’OpéraL’Opéra national du Rhin modifie deux représentations du Conte du Tsar Saltane, de Rimski-Korsakov, pour le mois de mai, celui de Montpellier reporte également deux dates… Depuis début janvier, les annulations de représentations, voire de productions, tombent en cascade du fait de la pression budgétaire que connaissent les opéras, mais aussi les orchestres. L’Opéra de Rouen-Normandie est peut-être la maison dont la réaction a été la plus spectaculaire, annonçant six semaines de fermeture aux mois d’avril et de mai 2023, provoquant l’annulation de près de cinq productions, opéras et concerts.