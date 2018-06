Les opposants à Parcoursup rêvent d’une seconde manche

Les vacances universitaires ont débuté, les partiels sont achevés, de futurs bacheliers attendent toujours une affectation. La mobilisation étudiante du printemps contre Parcoursup et la loi Orientation et réussite des étudiants s’est éteinte, mais les motifs d’insatisfaction sont plus que jamais présents. Les opposants à la loi espèrent que le mouvement reparte à la rentrée.