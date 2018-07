Macron-Benalla: l’enquête s’oriente sur les facilités de «l’homme du président»

Pour aller si loin, et contourner autant de règles, il fallait un feu vert du plus haut niveau. Et c’est celui du directeur de cabinet du président de la République, Patrick Strzoda, qui généralement s’allumait en faveur d’Alexandre Benalla, à en croire les auditions des commissions d’enquête du Sénat et de l’Assemblée nationale. Emmanuel Macron n’a pas eu tort de revendiquer, mardi soir, sa responsabilité devant les députés de la majorité réunis à la Maison de l’Amérique latine à Paris. « Le seul responsable, c'est moi et moi seul », a-t-il martelé. Mercredi, les enquêteurs se sont rendus à l’Élysée pour y perquisitionner le bureau d’Alexandre Benalla, en sa présence.