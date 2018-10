Les avocats de La France insoumise réclament la nomination d’un juge d’instruction

Après le bruit et la fureur, la stratégie de l'apaisement ? Plus d'une semaine après les 17 perquisitions ayant touché plusieurs structures et militants de La France insoumise (LFI), dont Jean-Luc Mélenchon, leurs avocats ont appelé, ce jeudi 25 octobre, au dessaisissement du parquet de Paris et à la nomination d'un juge d'instruction indépendant, seule garantie à la poursuite « sereine » des investigations.