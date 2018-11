«Gilets jaunes»: l’outre-mer en avance d’une colère

Les raisons de la crise sociale et de son corollaire, les violences urbaines, sur l’île de La Réunion sont à chercher au-delà de la hausse du prix des carburants et du mot d’ordre national des « gilets jaunes ». Le blocage et les émeutes constituent plutôt le symptôme éruptif d’un malaise profond : l’outre-mer français dans son ensemble doit faire face à des crises commerciales, écologiques et identitaires. Des crises auxquelles doit se préparer l’Hexagone.