Cannabis médical: la ruée de la Creuse pour l’«or vert»

Évaux-les-Bains, Jarnages et Pigerolles (Creuse), Peyrelevade (Corrèze), envoyée spéciale.– Depuis quelques mois, le jeune agriculteur creusois Marien Sablery filtre avec soin ses appels téléphoniques. Son mobile sonne sans relâche. La cause de ces sollicitations qui perturbent ses activités et ses récoltes, en plein champ ? Le cannabis. Malades en quête de traitement, agriculteurs, journalistes ou encore industriels attirés par le possible business autour de cette plante à la réputation sulfureuse courent après ses expertises.