Jacques Chirac, ou l’obsession du pouvoir

Jacques Chirac est décédé jeudi 26 septembre, à l’âge de 86 ans. Il laisse derrière lui quarante années de combats politiques. Mais l’héritage est bien maigre tant cette carrière s’est construite sur la seule ambition de gagner le pouvoir, puis de le conserver. Au prix de guerres de tranchées incessantes, d’alliances et de contre-alliances, de trahisons et de scandales, de tout et son contraire. Récit des douze métamorphoses de Chirac.