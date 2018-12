En Seine-Saint-Denis, «on voit les communautés juives diminuer»

26 décembre 2018 Par Sarah Smaïl (Bondy Blog pour Mediapart)

Dans le département francilien, dont les statistiques sur l’antisémitisme sont dans la moyenne du reste de la région parisienne, l’insécurité est réelle et les synagogues se vident. Ceux qui restent se divisent entre repli communautaire et volonté d’ouverture par l’éducation et le dialogue interreligieux.