A Besançon, un écoquartier menace des jardins populaires

Besançon (Doubs).- Avant, il y avait des prunes et des noix à profusion. « Toutes les trois, on passait avec nos sacs en plastique pour les ramasser. » Elles sont des habituées des Vaîtes, ce quartier de jardins ouvriers et de maraîchage à l’est de Besançon (Doubs). Leur famille y cultive une parcelle depuis plus de quinze ans. Mais en 2019, des bulldozers ont creusé un large couloir dans la végétation et les cultures. « La mairie a coupé les pruniers. C’est dommage. »