Dans l’Hérault, l’épidémie de coronavirus révèle un système carcéral à bout de souffle

27 avril 2020 Par Prisca Borrel, François de Mones et Annabelle Perrin (Le d'oc)



À Villeneuve-lès-Maguelone et Béziers, dans des établissements confrontés à la surpopulation carcérale, détenus et surveillants pénitentiaires doivent désormais affronter l’épidémie de coronavirus. Manque de matériel de protection, hiérarchie qui fait la sourde oreille et privation de liberté supplémentaire : la crise sanitaire exacerbe les tensions au sein des prisons héraultaises.