Sécurité et environnement au programme de la rentrée de Jean-Michel Blanquer

«Réussite » est le mot-clé choisi par le ministre de l’éducation nationale pour « rassembler l’ensemble des idées et des projets pour la rentrée » et pour démarrer sa conférence de presse dans les jardins du ministère. Pendant près d’une heure, Jean-Michel Blanquer est revenu sur son bilan et a présenté les principales mesures de la rentrée, en faveur de « l’élévation du niveau général et de la justice sociale ».