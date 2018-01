L’empire Bolloré et la Socfin sont mis en difficulté devant le tribunal

La Socfin, étroitement liée à l’empire Bolloré, et sa filiale camerounaise, la Socapalm, ont porté plainte en diffamation contre deux ONG, ReAct et Sherpa, et trois journaux, Le Point, L’Obs et Mediapart. « Une procédure bâillon » pour empêcher d’informer, ont dénoncé les parties de la défense. La procureure de la République a demandé la relaxe. Compte rendu de l’audience.