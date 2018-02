MeToo, #Balancetonporc: deux pays, deux approches législatives

La révélation dans la presse de nombreuses affaires de harcèlement sexuel aux États-Unis a libéré la parole des femmes, en particulier sur les réseaux sociaux avec #MeToo. En France, ce fut concomitamment avec #Balancetonporc. Pour le site La vie des idées, Abigail Saguy, professeure de sociologie et d’études de genre à l’UCLA (université de Californie à Los Angeles), a comparé les législations existantes en France et aux États-Unis et leurs effets dans le traitement des affaires.