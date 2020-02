Une plainte pour « menace, détournement de fonds publics et dénonciation calomnieuse » a été déposée voici une dizaine de jours auprès du parquet de Béziers (Hérault) contre Robert Ménard, le maire de la ville, et Benoit d’Abbadie, l’un de ses adjoints, selon des informations obtenues par Mediapart. Le plaignant, Thierry Hund, est un boucher, installé dans les halles municipales depuis 1986, et c’est aussi un opposant politique au maire d’extrême droite à la tête de l’Hôtel de ville de Béziers depuis 2014, et grand favori des sondages pour l’élection municipale de mars prochain.