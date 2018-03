A Marseille, la vie de château du directeur des services

À Marseille, on appelle « le Château » le bâtiment de l’hôtel de ville, sur le Vieux-Port, où le maire, son directeur de cabinet, le premier adjoint et le directeur général des services ont leurs bureaux. Depuis la perquisition menée par des gendarmes le 30 janvier 2018, son calme feutré est troublé par les investigations judiciaires qui, depuis un an, ont déjà passablement ébranlé l’édifice municipal.