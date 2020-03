Aux âmes seules, épisode 1

Catherine et Éric confinés à Mers-les-bains, en Picardie, cuisinent ensemble, regardent la télévision et coulent des jours heureux sans leurs enfants respectifs. Kaen, seul et bloqué au Royaume-Uni, craint de voir sa mammectomie annulée et échange des milliers de petites attentions avec son amoureux et ses amants numériques. Marie se perd dans les dédales des applications de rencontre et ne rencontre personne. Kheira et Mohamed sont agriculteurs et, pour eux, le confinement « à la maison et au travail », c’est toute l’année. Babacar partage son quotidien avec son amoureuse dans un tout petit appartement d’étudiant. Claire se réjouit d’un partage des tâches ménagères plus simple en temps de confinement. Ferdaous tente de retenir son mari de sortir, en vain…