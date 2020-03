L’urgence, plus que jamais, de repenser le système

L’économie mondiale est à l’arrêt. Rien qu’à l’échelle de la France, le trafic s’est effondré de 70 % dès la première semaine de confinement aux Aéroports de Paris, Orly s'arrête de fonctionner à partir de mardi prochain, et des pans entiers de la production industrielle sont en stand-by (Airbus et ses fournisseurs ont fermé leurs usines pendant plusieurs jours avant de reprendre une activité partielle, plusieurs sites Renault et PSA ont interrompu leur production, Naval Group a fortement réduit son activité…).