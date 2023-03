Influenceuses : le diktat de la minceur fait grossir Big Pharma

GlucoseGlucose Goddess, Jenesuispasjolie, La Belle & le Diabète, Les Déesses sucrées, les sœurs Diab’Aide… Le point commun de ces influenceuses ? Elles portent un capteur de glucose à l’arrière du bras, de plus en plus visible sur les réseaux sociaux. Cette pastille contenant une mini-aiguille qui s’insère dans la peau a changé la vie de nombre de diabétiques, contraint·es jusque-là de se piquer le bout du doigt plusieurs fois par jour pour surveiller leur taux de sucre. Mais des influenceuses, simplement soucieuses de leur alimentation et de leur ligne, se réapproprient ce dispositif médical et en font la promo sur les réseaux.