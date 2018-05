Le procès des attentats du 13 novembre pourrait s'ouvrir début 2020

28 mai 2018 Par Par Agence Reuters

Le procès des attentats du 13 novembre 2015 qui ont fait 130 morts et plus de 400 blessés à Paris et Saint-Denis s'ouvrira probablement début 2020, a annoncé lundi le procureur de la République de Paris.