Le pape François lave les pieds de 12 prisonniers à Rome

29 mars 2018 Par Par Agence Reuters

Le pape François a lavé et baisé les pieds de 12 prisonniers, dont deux musulmans et un bouddhiste, à l'occasion du Jeudi saint, et a déclaré que la peine capitale devait être abolie car elle n'est, à ses yeux, ni chrétienne ni humaine.