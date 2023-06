Au procès de l’ambulancier de Nanterre : « Je me suis vidé le cœur »

IlIl dit non de la tête, il ne veut pas y croire. Lorsque son avocate se tourne vers lui et prononce le nom de Nahel, il fond en larmes. Nahel, ce jeune homme de 17 ans tué à bout portant par un policier, mardi 27 juin à Nanterre (Hauts-de-Seine). Nahel, ce voisin qu’il a vu « dans le ventre de sa mère » et qu’il surnommait affectueusement « bonhomme Michelin parce que quand il est né, il était un peu gros ». Nahel, qui jouait encore, pas plus tard que la semaine dernière, avec sa petite fille de 3 ans.