Face aux violences policières et à l’extrême droite, « on ne lâchera pas »

LaLa jeunesse est venue montrer que rien ne la fera reculer, ni la répression policière, et encore moins le péril fasciste. « Malgré les coups de matraque et les menaces des fachos, on est déterminé à aller jusqu’au retrait de la réforme des retraites », s’enflamme Bastien, étudiant en histoire. À l’appel de la coordination nationale étudiante, plus d’un millier de jeunes ont défilé dans les rues de Paris contre l’extrême droite et pour dénoncer les violences policières, qui se sont récemment abattues sur le mouvement social.