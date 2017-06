Suppression de la police de proximité. Politique du chiffre. Police nationale surarmée. Polices municipales armées. Mort de Rémi Fraisse, tué par la grenade offensive d’un gendarme mobile. État d’urgence prorogé. Militaires patrouillant quotidiennement dans les rues. Loi sur le renseignement. Répression musclée de manifestations contre la loi sur le travail. Violences policières en banlieue. Restriction du droit de manifester. La liste est longue de tous ces faits épars et dissemblables qui témoignent, ces dernières années, de l’accélération et du durcissement des politiques sécuritaires impulsées en France depuis vingt à trente ans, et qui ne sont quasiment jamais remises en question à chaque alternance du pouvoir.