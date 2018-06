Des élèves en situation de handicap pénalisés au bac et au brevet

C’est une discrimination dont on parle peu ou pas. Mais après un premier rapport de l’inspection générale de l’Éducation consacré aux aménagements des élèves « en situation de handicap », livré, selon nos informations, en avril au ministre Jean-Michel Blanquer (et non rendu public), c’est au tour de la médiatrice de l’Éducation nationale d’en remettre une couche. Son rapport annuel sur les « difficultés » rencontrées par les « dys » a été publié mercredi ; il révèle que ces élèves qui souffrent de troubles des apprentissages comme la dyslexie peinent pour obtenir leurs aménagements aux examens et sont victimes de discrimination au moment des épreuves de fin d’année, notamment au bac et au brevet.