Trop tard, trop peu? Le reconfinement en question

Pour annoncer ce deuxième confinement, le gouvernement avance groupé. Six ministres ont présenté, jeudi 29 octobre au soir, ses modalités techniques, leurs engagements pour les secteurs les plus touchés, et les perspectives dans cet horizon bouché. Chacun était à ses problèmes, tous colossaux. Dans l’ordre se sont succédé le premier ministre, puis les ministres de l’éducation, du travail, de l’économie, de la culture et de la santé.